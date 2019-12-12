Россиянине готовы потратить на подготовку к Новому году до 20 тысяч рублей

Россияне готовы потратить на подготовку к Новому году 19,3 тысячи рублей, это на 14% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования потребительских расходов «Новый год и Рождество - 2020» компании Deloitte.

Отмечается, что «новогодний бюджет» россиянина в 2019 году вырос до 46% (42% — в 2018 году).

Традиционно среднестатистические граждане выбирают в качестве подарка шоколад и косметику.

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