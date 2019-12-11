ФРС США сохранила базовую ставку

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AP

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75% годовых, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

Данное решение ФРС приняла по итогам заседания.

Решение совпало с прогнозом аналитиков.

Ранее ФРС США уменьшила базовую ставку.