Польша готова к прекращению транзита газа через Украину
Польша подготовилась к прекращению транзита российского газа в страны Евросоюза через территорию Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на нефтегазовую компанию PGNIG.
По заявлению представителя компании, при прекращении транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года Польша сможет обеспечить 25,6 млрд кубометров газа в год за счет национальной добычи, имеющихся запасов и импорта через другие страны, включая Белоруссию.
Также в компании отметили, что существует возможность прекращения поставок 18 мая 2020 года в связи с истечением контракта на транзит российского газа по газопроводу «Ямал – Европа». В этом случае поставки газа через Украину и Белоруссию, а также поставки из Евросоюза смогут обеспечить Польше 33,1 млрд кубометров.
В случае прекращения транзита и 1 января, и 18 мая страна сможет обеспечить 28,6 млрд кубометров газа.
При этом в нефтегазовой компании отметили, что расход газа в Польше за 2019 год составил 19 млрд кубометров.
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