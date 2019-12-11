В «Газпроме» надеются договорится с Украиной по газовому вопросу

Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков ожидает, что Россия и Украина придут к согласию по газовому вопросу. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Зубкова, на данный момент продолжаются рабочие контакты между сторонами.

«Наверное, найдут какой-то подход», — сказал представитель «Газпрома».

Действующий контракт России и Украины на газовый транзит истекает в конце 2019 года, в настоящее время ведутся переговоры о продолжении сотрудничества.

«Нафтогаз Украины» рассчитывает получить от России порядка $4,6 млрд в качестве компенсации за недопоставки газа. Новые иски на выплаты затягивают переговоры по транзиту газа между Киевом и Москвой.

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