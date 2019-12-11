Опубликована архитектура деловой программы Российского инвестиционного форума

На официальном сайте Российского инвестиционного форума размещена архитектура деловой программы мероприятия. В рамках сессий деловой программы будут рассмотрены все аспекты регионального развития.

«В развитии российской экономики одним из ключевых направлений является региональное развитие. В такой большой стране, как Россия, именно в регионах формируются кадры, субъекты малого бизнеса, инновационные проекты, инфраструктура и проводится титаническая работа по выводу российской экономики на лидирующие позиции в мире. Именно этому и будет посвящен грядущий Форум», – отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, председатель Организационного комитета Форума Дмитрий Козак.

Советник Президента Российской Федерации, заместитель председателя – ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Российского инвестиционного форума Антон Кобяков отметил важность повестки Российского инвестиционного форума для регионального развития: «Задача Форума – выявить как точки роста, так и болевые точки в развитии регионов, определить направление на следующий год, привлечь инвестиции туда, где это наиболее необходимо. Поэтому значительная часть программы Форума будет посвящена социальному развитию: это и специальные мероприятия, и деловые сессии социальной направленности – эта повестка остается важнейшей в рамках российских деловых мероприятий».

В треке «Инвестиции в регионы: цели, задачи, инструменты» обсуждение коснется реализации национальных проектов, создания промышленных кластеров, развития региональной инфраструктуры, акселерации регионального малого бизнеса, механизмов государственно-частного партнерства, развития городской инфраструктуры.

Участники дискуссий по теме «Цифровая трансформация экономики. Практические результаты» обсудят первые итоги цифровой трансформации, вопросы кибербезопасности искусственного интеллекта, инвестиций в обработку и хранение данных в России, развитие российского IT-сектора.

Сессии по направлению «Человеческий капитал – основа для будущего лидерства» будут посвящены вопросам развития образования, социальному предпринимательству, привлечению молодежи в регионы, развитию креативных индустрий, женского и социального предпринимательства в регионах.

В первый день Российского инвестиционного форума, 12 февраля, состоится Форум «Здоровое общество». В программу Форума также включены День молодежного предпринимательства и финансовый семинар банков – членов межбанковского объединения ШОС. В рамках Форума состоится награждение лауреатов Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года».

На площадке проведения мероприятия будет работать традиционная выставка инвестиционных проектов регионов.

Российский инвестиционный форум пройдет 12–14 февраля в Парке науки и искусства «Сириус» в городе Сочи.