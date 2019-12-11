Россияне высказались о справедливой зарплате

Исследование «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления» показало, что более трети россиян считают справедливым для работающего человека ежемесячным доход от 50 тыс. рублей и выше. Об этом пишут РИА «Новости».

31% из остальных опрошенных думают, что справедливым является доход в размере 40-50 тыс. рублей, 20% согласны на 30-40 тыс. рублей, а 10% назвали сумму 21-30 тыс. рублей.

Эксперты также вычислили процент граждан, сталкивающихся с социальным неравенством. Так, большая часть россиян зачастую сталкиваются с этой проблемой, и лишь 1% ее не ощущают.

Анализ также показал, что 90% участников считают необходимым сокращение большой разницы в доходах людей с помощью изменений государственной политики. Больше половины респондентов не согласились с тем, что разрыв между бедными и богатыми является важным условием для процветания страны.

На вопрос о справедливости того, что люди с большим достатком дают своим детям лучшее образование 26% ответили положительно, 40% отрицательно, а 34% усомнились.

До этого сообщалось, что жители мегаполисов хотели бы получать за свой труд в среднем 66 тыс. рублей в месяц.