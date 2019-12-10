Авиабилеты подорожают в I квартале 2020 года

В первом квартале 2020 года ожидается повышение стоимости авиабилетов из-за роста издержек перевозчиков, сообщают «Известия» со ссылкой на обзор Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

По подсчетам ассоциации, убытки российских авиакомпаний за 2019 год составят около 40 млрд рублей. Это объясняется увеличением стоимости авиатоплива.

По словам заместителя исполнительного директора АЭВТ Бориса Шокурова, демпфирующий механизм, предусматривающий получение авиакомпаниями компенсаций из бюджета при резком подорожании топлива, не работает.

В результате убытки авиакомпаний приведут к подорожанию билетов. По данным сервиса «Туту.ру», стоимость перелета экономклассом «туда-обратно» по России на январь–март уже увеличилась на 6,5%, а перелеты за границу подорожали на 5%.

Другие билетные сервисы фиксируют рост цен на 13-18% на внутренних рейсах и на 3,3-10% на международных.

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