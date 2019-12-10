Путин ответил стихотворением про газ на вопрос про энергоносители
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Президент РФ Владимир Путин ответил детским стихотворением на вопрос про энергоносители в ходе пресс-конференции по итогам саммита «нормандской четверки».
«А у нас в квартире газ», — сказал Путин, процитировав стихотворение «А у нас в квартире газ, а у вас?».
Так н ответил на один из вопросов про обсуждение энергоносителей.
«И у вас есть. И будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе», — отметил Путин.
По его словам, газ для Украины может быть дешевле на 25%, чем сейчас.
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