Путин ответил стихотворением про газ на вопрос про энергоносители

Президент РФ Владимир Путин ответил детским стихотворением на вопрос про энергоносители в ходе пресс-конференции по итогам саммита «нормандской четверки».

«А у нас в квартире газ», — сказал Путин, процитировав стихотворение «А у нас в квартире газ, а у вас?».

Так н ответил на один из вопросов про обсуждение энергоносителей.

«И у вас есть. И будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе», — отметил Путин.

По его словам, газ для Украины может быть дешевле на 25%, чем сейчас.

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