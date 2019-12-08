Украинский премьер назвал новый кредит от МВФ «маркером доверия» к стране

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук высказался насчет нового кредита от Международного валютного фонда (МВФ) для Киева. Об этом сообщает сайт украинского правительства.

По его словам, это означает, что экономика Украины «будет расти быстрее».

«Поддержка со стороны таких крупных системных институтов — маркер доверия к стране», — отметил Гончарук.

Ранее Украина получила от МВФ новый займ на сумму около $5,5 млрд.

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