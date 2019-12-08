Украина получила новый кредит от МВФ
Международный валютный фонд (МВФ) предоставит Украине займ на сумму в $5,5 млрд.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора - распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву.
По ее словам, между фондом и Киевом была достигнута соответствующая договоренность.
Георгиева уточнила, что Украина получила кредит «сроком на 3 года на 4 млрд SDR (специальных прав заимствования, около $5,5 млрд — прим. ред.)»
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