Стала известна самая популярная схема кражи денег с карт

Звонки под видом службы безопасности банка за последние годы стали самым популярным видом кибермошенничества. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечается, по сравнению с 2017 годом количество подобных звонков увеличилось в 15 раз. В 2019 году в один лишь Сбербанк обратились 2,5 млн человек с жалобами на телефонное мошенничество.

По словам начальника управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергея Велигодского, за три года социальная инженерия вытолкала традиционные схемы киберворовства — скимминг и вредоносное программное обеспечение.

В случае, если кто-то пытается узнать данные человека, лучше положить трубку и самому обратиться в контактный центр своего банка, рекомендует эксперт.

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