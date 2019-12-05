Сбербанк вместе с Госдумой и кабмином уточняет законы, касающиеся киберпреступлений

Сбербанк договорился о сотрудничестве с Госдумой и правительством РФ по работе в области уточнения законов, связанных с ответственностью за киберпреступления. Об этом в ходе ежегодной «прямой линии» с сотрудниками банка сообщил глава кредитной организации Герман Греф.

«Мы также договорились о коллаборации с Государственной думой и правительством в отношении уточнения норм законодательства. Мы видим разницу в ответственности за киберпреступления, которая сегодня есть в законодательстве, допустим, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и России», - цитирует Грефа ТАСС.

Глава банка высказал мнение, что в области ответственности за киберпреступления предстоит еще много работы.

«У нас, к сожалению, еще предстоит сделать очень много шагов для того, чтобы это превратить в законченный раздел в Уголовном кодексе и, конечно, описание в Процессуальном кодексе. Поэтому мы очень активно всеми этими вещами занимаемся», - сказал Греф.