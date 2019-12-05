Медведев пообещал самую низкую в истории России инфляцию

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что по итогам 2019 года инфляция будет самой низкой в истории.

По его словам, это «не просто цифра», инфляция станет самым низким значением за всю историю России.

«Инфляция в России в 2019 году будет в пределах 3,8%. Это самая низкая инфляция за всю историю РФ, с момента образования нашей страны», — сказал Медведев.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию ответов Медведева на вопросы российских телеканалов.

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