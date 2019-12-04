Трамп высказался о ситуации вокруг «Северного потока — 2»
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Президент США Дональд Трамп рассказал о позиции страны относительно ситуации вокруг газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС.
«Мы еще не определились с этим. Я считаю это (газопровод) проблемой, но это проблема, с которой должна разобраться сама Германия», — заявил американский лидер.
Глава Белого дома также отметил, что планирует обсудить «Северный поток — 2» с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
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