Трамп высказался о ситуации вокруг «Северного потока — 2»

Президент США Дональд Трамп рассказал о позиции страны относительно ситуации вокруг газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС.

«Мы еще не определились с этим. Я считаю это (газопровод) проблемой, но это проблема, с которой должна разобраться сама Германия», — заявил американский лидер.

Глава Белого дома также отметил, что планирует обсудить «Северный поток — 2» с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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