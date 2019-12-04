Самозанятые россияне получат прибавку к пенсии с 1 января

В Пенсионном фонде России заявили, что с 1 января 2020 года страховые выплаты неработающих пенсионеров вырастут на 6,6%. Об этом сообщает «Российская газета».

Там пояснили, что в 2020 году пенсии будут индексировать таким образом, чтобы опередить инфляцию. В результате в среднем ежемесячные выплаты увеличатся на 1000 рублей в месяц, и средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 16,4 тыс. руб.

Отмечается, что повышение пенсий по государственному обеспечению запланировано на 1 апреля на 7% — в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера.

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