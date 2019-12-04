12 тысяч пачек нелегальной табачной продукции изъяли при попытке ввоза в Россию

На границе России и Казахстана были изъяты 12 тысяч пачек табачной продукции без акцизных марок при попытке ввоза на территорию РФ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

Отмечается, что в ходе досмотра автомобиля, следовавшего по маршруту Нур-Султан – Челябинск, в грузе почтовых отправлений была найдена партия зарубежной табачной продукции в размере 12 тысяч пачек.

Табачная продукция была без товарно-сопроводительных накладных, а также документов, подтверждающих законность их перемещения через границу.

Табачную продукцию изъяли и передали сотрудникам Троицкого таможенного поста для проверки и принятия процессуального решения.

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