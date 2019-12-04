В Германии могут ввести контрмеры на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что если США введут санкции в отношении «Северного потока —2» Берлину нужно подумать об ответных мерах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Вашингтон «не касается» то, как в Германии формируют собственную энергетическую политику.

«Санкции, которыми угрожают, абсолютно недопустимы. Федеральное правительство должно защищаться против этого. Если санкции должны помешать эксплуатации трубопровода, необходимо задуматься о контрмерах», — сказал Эрнст.

При этом среди возможных ответных действий он назвал повышение пошлины на импортный газ США, который был добыт методом фрекинга.