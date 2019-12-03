В ОПЕК предсказали конец «золотого века» сланцевой нефти в США

«Золотой век» добычи сланцевой нефти в США скоро закончится. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к министрам ОПЕК.

Сообщается, что в организации уверены в сильном замедлении роста добычи нефти в США в 2020 году. По данным издание, в этом вопросе мнение членов ОПЕК совпадает с оценкой нефтяных трейдеров.

Издание также отмечает, что на фоне объявления о сокращении расходов американских независимых компаний, крупные игроки продолжат наращивать ее добычу.

Также в материале говорится, что наибольшей проблемой для ОПЕК остается не сланцевая нефть США, а общий рост добычи нефти в Бразилии и Норвегии.