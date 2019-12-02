В Кремле оценили исследование о зарплатах в регионах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что существующая в российских регионах разница в зарплатах традиционна и является для нашей страны рабочей ситуацией, передает РИА «Новости».

«В правительстве речи об этом не идет, везде разное ВРП, есть регионы реципиенты, есть регионы доноры, разные условия, географическое отдаление, транспортное, поэтому подобная дифференциация, в том числе и зарплат, традиционна и обусловлена целым рядом критерием, это рабочая ситуация», — пояснил Песков.

Ранее был опубликован рейтинг зарплаты в российских регионах. Лидерами которого стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. Однако отмечалось, что разница между количеством высокооплачиваемых и низкооплачиваемых работников в России чувствительна.

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