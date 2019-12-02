В России хотят ужесточить санкции за задержку зарплаты

В Минестерстве юстиции предложили приравнять количество штрафов за задержку зарплаты к числу работников, которые ее не получили. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что российское законодательство предусматривает штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб. вне зависимости от количества работников, не получивших денежные отчисления.

Уточняется, что при утверждении инициативы при увеличении числа трудщихся, чья зарплата была удержена, сумма штрафа возрастет до 50 тыс. рублей.

Некоторые эксперты негативно отнеслись к предложению Минюста, заявив, что оно вызовет эффект расширяющейся вселенной.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Больше миллиона вакансий: почему в России не хватает работников

— ЦБ назвал способ борьбы с «зарплатным рабством»