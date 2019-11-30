Рост спроса на ипотечные каникулы предсказали в России

Эксперты ожидают роста заинтересованности россиян в ипотечных каникулах в 2020 году. Причиной этому будет достаточная информированность населения о возможности, передает ТАСС со ссылкой на мнение экспертов.

В последнее время в стране наблюдается повышенная закредитованость граждан. По последним данным, половина россиян тратит 50% своего дохода на выплаты по кредитам. В 2018 году этот показатель был чуть более 40%, рассказал глава рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин.

Как считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина, это может быть связано с тем, что люди знают о выгодах ипотечных каникул по сравнению с программами реструктуризаций.

Согласно закону, граждане страны, имеющие ипотеку и попавшие в сложные жизненные обстоятельства, имеют право на льготный период длинной в шесть месяцев, в ходе которого они смогут уменьшить или приостановить выплаты по кредиту.

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