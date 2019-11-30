«Нафтогаз» готов поговорить с «Газпромом» о компенсации для отказа от иска

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания может обсудить детали предоставления Россией компенсации и отказаться от иска на $12,2 млрд, предъявленного российскому «Газпрому». Об этом сообщает РИА «Новости».

Витренко выразил готовность провести беседы с руководством «Газпрома» о размере компенсации.

Он отметил, что украинская сторона готова пройти навстречу России, так как они «конструктивные люди», которые хотят получить деньги, якобы принадлежащие компании.

До этого в «Нафтогазе» заявили, что украинская и российская стороны приступили к согласованию договора о присоединении газовых сетей по европейским правилам. Также глава Минэнерго России Александр Новак подчеркнул, что сторонам уже пора договориться.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава Минэнерго России ответил на предложение Украины отдать долг газом

— Украина и РФ начали согласование договора о транзите газа по европейским правилам

— «Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита