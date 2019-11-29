В Госдуме раскритиковали идею продлить продажу российского вина до полуночи

В Госдуме не поддержали идею продлить продажу вин российского производства до полуночи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, замсекретаря генсовета «Единой России» Александра Хинштейна.

По его словам, данная идея противоречит госполитике в этой сфере, а также затруднительна для осуществления и направлена лишь на увеличение прибыли торговых сетей.

«Это предложение выглядит достаточно странно и идет вразрез с общей государственной политикой в этой сфере», — сказал Хинштейн.

Он также отметил, что очень сложно будет администрировать процесс торговли, если российское вино можно будет продавать, а заграничное нет.

Кроме того, парламентарий сказал, что не понимают мотивации подобного предложения. По его мнению, «человек, который пьет вино для удовольствия, а не для опьянения, совершенно точно не мучается из-за существующего сегодня тихого часа не ходит по наливайкам».

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