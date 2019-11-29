В России запретят расплачиваться биткоинами, выяснили СМИ

Банк России и Росфинмониторинг разрабатывают совместный законопроект, предусматривающий введение запрета на оплату товаров и услуг криптовалютами. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на источник, знакомый с ходом обсуждения инициативы.

Предполагается, что такой запрет поможет в борьбе криминалом в сфере виртуальных денег.

Однако, по словам руководителя Центра Россия — ОЭСР РАНХиГС Антонины Левашенко, эта мера приведет к созданию серого рынка, который финансовый регулятор не сможет отслеживать.

В свою очередь в Минфине заявили о готовности поддержать данный законопроект.

«Мы не видим никаких предпосылок, чтобы криптовалюты стали использоваться в качестве платёжного средства», — добавил заместитель начальника отдела регулирования банковской деятельности ведомства Алексей Яковлев.

Как известно, сегодня цифровыми деньгами расплачиваться не запрещено, но и не разрешено.