Россия и Украина намерены усилить совместную работу

Россия и Украина на прошедших газовых консультациях договорились об усилении работы в двустороннем формате, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское Министерство энергетики.

Встреча по вопросам продолжения транзита газа через Украину состоялась в Вене. В ней приняли участие министр энергетики России Александр Новак, его украинский коллега Алексей Оржель, глава «Газпрома» Алексей Миллер и главы «Нафтогаза» и «Оператора газотранспортной системы Украины».

Отмечается, что в ходе встречи стороны обменялись взаимными предложениями по решению актуальных проблем, а также договорились интенсифицировать совместную работу в ближайшие дни.

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