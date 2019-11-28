«Газпром» пригрозил перекрыть газ, считают на Украине

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания получила от «Газпрома» предупреждение, согласно которому без нового транзитного контракта с 1 января перекроет поставки газа. Об этом пишет Deutsche Welle.

По его словам, в направленном «Газпромом» письме говорится о том, что 1 января в 10:00 по московскому времени у «Газпрома» не будет оснований для газовых поставок в направлении Украины.

Витренко считает, что тем самым «Газпром» предупредил о перекрытии вентиля.

Исполнительному директору письмо напомнило угрозу.

До этого «Нафтогаз» заверил, что не станет перекрывать газовый вентиль.