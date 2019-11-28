Медведев заявил, что Центробанк не попадает под регуляторную гильотину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Центральный Банк страны не может попасть под закон о регуляторной гильотине, он должен сам формулировать меры по собственному самоограничению и процедурам. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если Центральный банк не рассматривается как орган исполнительно-распорядительной власти... то тогда и закон на него не может этот распространяться», — сказал глава Правительства.

Он отметил, ЦБ не является органом исполнительно-распорядительной власти.

«Тогда лучше из этого закона это все (что касается ЦБ) изъять и договориться о том, чтобы какие-то тоже были синхронные изменения, тем более», — отметил политик.

По его словам, глава Центробанка Эльвира Набиуллина также заинтересована в том, чтобы «эту поляну почистить».