Мосгордума приняла бюджет с ростом социальных расходов

Мосгордума на заседании в среду приняла бюджет Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. «За» проголосовали 35 из 45 депутатов.

«Новый бюджет получился социальным и – в то же время – бюджетом развития. По сравнению с предыдущим годом расходы на главные приоритеты города — здравоохранение и образование — значительно выросли. Соответственно, на 30,4% и 25,8%», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

На социальную сферу предусмотрены расходы в размере около 1,7 трлн руб. ежегодно (53,3% бюджета), с учетом оплаты медицинской помощи из ФОМС – это почти 2 трлн руб. Только на финансовое обеспечение программы «Столичное образование» заложено почти 1,28 трлн руб. за три года: 415,5 млрд в следующем году, 422 млрд – в 2021 году, 441 млрд – в 2022 году.

В следующем году на социальную поддержку граждан забюджетировано 495,3 млрд руб. Все виды пособий и выплат семьям с детьми будут проиндексированы на 5,6% — на это заложены дополнительно 2,5 млрд руб. В следующем году будет введена новая выплата – детям войны (граждане, родившиеся с 1 января 1928 года и по 3 сентября 1945 года).

В 2020 году доходы бюджета Москвы запланированы на уровне почти 2,8 трлн руб. (+15% к уровню 2019 года), Расходы – 3,15 трлн руб. В 2021 году это более 3 трлн и 3,3 трлн руб., в 2022 году – около 3,4 трлн и 3,4 трлн соответственно. То есть в 2022 году планируется выйти практически на бездефицитный бюджет – дефицит составит 0,67%.

«Полностью обеспечены финансированием крупнейшие транспортные проекты – строительство метро, дорог, создание и развитие Московских центральных диаметров», — добавил Собянин.

Обеспечена ресурсами и Программа реновации, которая в ближайшие три года должна выйти на проектную мощность.