Греф заявил о необходимости реформы системы высшего образования

Глава Сбербанка Герман Греф считает назревшей реформу высшего образования в России, необходимо «привязывать» вузы к работодателям.

«В России беда с вузами. Если школьная система образования не совершенна, то с вузами беда. Вузы точно нужно подвергать реформам, они оторваны от реального клиента, которым является работодатель. Спрос на образование породил то, что люди готовы платить за образование, но у них особого выбора нет, потому что мощность хороших вузов ограничена, и они переполнены», - заявил Греф на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента «Сбербанк первый».

Компаниям приходится создавать собственные системы обучения, констатировал он.

«У нас есть партнерские соглашения с рядом вузов, но, тем не менее, у нас огромная фабрика по переподготовке людей, которые поступают», - подчеркнул глава Сбербанка.