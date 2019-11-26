В прокуратуре объяснили прекращение дела против замглавы Росалкогольрегулирования

Московская прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной из-за нарушений Уголовно-процессуального кодекса (УПК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры Людмилу Нефедову.

По последней информации, следственный орган допустил нарушения требований УПК России. Нефедова отметила, что следователю были направлены все необходимые материалы для устранения ошибок и принятия законного решения.

Ранее стало известно, что Московский государственный суд отменил решение о возбуждении уголовного дела против Ирины Голосной, которая обвинялась в злоупотреблении полномочиями на 58 млн рублей.

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