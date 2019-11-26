Сторонники Порошенко потребовали не заключать газовый контракт с Россией

Члены партии бывшего украинского президента Петра Порошенко — «Европейская солидарность» требует, чтобы власти страны игнорировали соглашение на поставки газа из России. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Сторонники Порошенко считают, что контракт по газу с Россией не должен заключаться, так как это угрожает независимости Украины. Они призвали всех помочь им препятствовать вернуть Россию на энергетический рынок Украины. Иначе страна якобы может вновь стать объектом «газового шантажа» российской стороны.

Также в партии предлагают, начать расследование против главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля, который предложил заключить договор с «Газпромом».

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