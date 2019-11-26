ЕП хочет изменить торговый договор Евросоюза и Украины
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Пленарная сессия Европарламента (ЕП) проголосовала за внесение корректировок в торговое соглашение Евросоюза с Украиной, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение ЕП.
Целью изменений станет ограничение дешевого импорта украинской птицы в союз. Новые правила будут учитывать ввоз куриных грудок с костями и без по единой тарифной линии, а также увеличат объемы беспошлинного экспорта.
Нововведения вступят в силу после одобрения Советом стран Европейского союза и ратификации парламентом Украины.
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