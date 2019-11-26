Украина рассчитывает на санкции США против «Северного потока — 2»

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Киев надеется, что санкции США воспрепятствуют запуску «Северного потока — 2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы украинского министерства иностранных дел Елену Зеркаль.

Представитель внешнеполитического ведомства Украины заявила, что возможные новые санкции Соединенных штатов помогут не допустить запуск российского газопровода «Северный поток — 2».

По ее словам, подобное развитие событий будет выгодно Киеву в свете необходимости заключения нового контракта на поставку газа в Европу.

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