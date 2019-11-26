Путин рассказал Миллеру и Новаку о состоявшемся разговоре с Зеленским

На встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и министром энергетики Александром Новаком президент России Владимир Путин рассказал, о чем он пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора. Об этом пишет РИА «Новости».

Лидер страны заявил, что в основном беседа была посвящена взаимоотношениям России и Украины в сфере энергетики. Затем Путин предложил Миллеру и Новаку также обсудить данную тему.

Президент задал вопрос о системе работы энергетики в зимних условиях, на что Новак ответил, что повышенное внимание уделяется Крыму, Калининграду, Иркутской области, а также ДФО.

Стоит отметить, что действующие контракты между РФ и Украиной на транзит и поставку газа утратят силу с нового года. В связи с этим проводятся консультации для решения транзитного вопроса, а также с целью поиска путей дальнейшего взаимодействия стран в газовой сфере.