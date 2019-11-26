Польша задержала бывших топ-менеджеров «дочки» «Газпрома»

По требованию прокуратуры Польши были задержаны три топ-менеджера «дочки» «Газпрома» и польской компании PGNiG из-за действий, нанесший урон на около 848 млн. злотых (около $217 млн). Об этом говорится на сайте Национальной прокуратуры страны.

Трех человек задержало агентство внутренней безопасности Польши. Мужчин обвиняют в нанесении ущерба из-за злоупотребления полномочиями и невыполнении своих обязательств.

«Установлено, что Михал Ш. и Мирослав Д. подписали 27 января 2010 года в Москве контракт между EuRoPol GAZ, «Газпром Экспорт» и PGNiG SA, который содержал положения, крайне неблагоприятные для EuRoPol GAZ», — говорится в заявлении.

Задержанных планируют доставить в областную прокуратуру, где они услышат обвинения в совершении преступлений. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

EuRoPol GAZ — владеет польской часть газопровода Ямал — Европа, по которому российский газ через Белоруссию идет в ЕС. РФ и Польша владеют равной долей — 48%, а 4% — Gas Trading SA.