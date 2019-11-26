Матвиенко оценила идею освободить малоимущих от НДФЛ

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко одобрила предложение избавить малоимущей людей от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом она сказала «России-24».

Матвиенко видела это предложение в СМИ, и то, как оно обсуждается людьми. По ее словам, подобная идея рассматривается правительством.

Она отметила, что поддержала бы предложение об отмене НДФЛ для такой категории россиян, но сначала нужно просчитать все варианты.

«Мне кажется, это разумное предложение, потому что разница в уровнях доходов среди бедных, богатых очень высока», — пояснила Матвиенко.

Ранее с предложением об отмене НДФЛ для малоимущих граждан выступал глава ВТБ Андрей Костин.

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