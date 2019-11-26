Путин, Новак и Миллер обсудили подготовку к осенне-зимнему сезону

Президент России Владимир Путин, министр энергетики Александр Новак, а также глава «Газпрома» Алексей Миллер обсудили подготовку к осенне-зимнему сезону. Об этом пишет ТАСС.

В ходе беседы Миллер отметил важность скорого решения технических проблем по созданию оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Миллер сказал, что сейчас Украина переходит на европейское законодательство, и здесь есть ряд проблем. В частности, новая структура по транспортировке газа на Украине еще не прошла сертификацию, а для бронирования мощностей для транзита российского газа в Европу нужны определенные сроки.

«Это, конечно же, технические проблемы, но очень важные, которые должны быть решены и решены как можно скорее», — заключил глава «Газпрома».

До этого Путин рассказал, что обсуждал с Зеленским.