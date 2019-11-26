Путин рассказал, что обсуждал с Зеленским
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Российский президент Владимир Путин рассказал, о чем он поговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».
По словам главы государства, большая часть их разговора была посвящена вопросам энергетики. В частности, газовым отношениям двух стран.
Других подробностей Путин не привел.
Действующий контракт между двумя газовыми компаниями «Газпром» и «Нафтогаз» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. Он истекает 31 декабря 2019 года.
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