Путин рассказал, что обсуждал с Зеленским

Российский президент Владимир Путин рассказал, о чем он поговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

По словам главы государства, большая часть их разговора была посвящена вопросам энергетики. В частности, газовым отношениям двух стран.

Других подробностей Путин не привел.

Действующий контракт между двумя газовыми компаниями «Газпром» и «Нафтогаз» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. Он истекает 31 декабря 2019 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский рассказал о своей беседе с Путиным

— Путин поговорил с Зеленским: Москва и Киев готовы к саммиту

— Зеленский дал оценку отношениям Украины с Россией