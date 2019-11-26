Путин встретился с Новаком и Миллером

Президент России Владимир Путин обсудил подготовку к осенне-зимнему сезону с министром энергетики России Александром Новаком и главой «Газпрома» Алексеем Миллером, сообщает РИА «Новости».

Путин поинтересовался, как работает «большая энергетика в зимних условиях».

Новак ответил, что в зоне особого внимания находятся Крым, Калининград, Иркутская область, а также ДФО.

Отмечается, что на встрече также обсуждались вопросы энергообеспечения на пострадавших от паводков территориях.

Ранее Путин рассказал, что по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсуждались вопросы энергетики.

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