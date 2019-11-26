Названы самые недорогие туры на море в предновогодний сезон

Эксперты назвали самые дешевые десятидневные туры на море на двоих в предновогодний сезон. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Самыми востребованными пляжными направлениями зимой являются Индия (Гоа), ОАЭ, Турция, Иордания (Акаба), Израиль (Эйлат), Китай (Хайнань), Доминикана, Вьетнам, Шри-Ланка, Ямайка, Таиланд Индонезия (Бали), Мальдивы, Куба, Мексика, Бахрейн, Танзания (Занзибар).

Так, тур в Турцию на двоих стоит 33 тыс. рублей. В него входят входит перелет, трансфер, медстраховка, проживание в отеле три «звезды» с питанием. В Индии и ОЭА путешествие обойдется примерно в 37 тыс. рублей. Дороже будут стоить поездки в Иорданию и Бахрейн – 44-49 тыс. рублей.

От 50 до 100 тыс. рублей можно отдохнуть на острове Хайнань в Китае, Таиланде, в Шри-Ланке, Индонезии, Израиле и на Кубе.

Самыми дорогостоящими оказались туры на Ямайку, Мальдивы, в Доминикану, Мексику и Танзанию. Они обойдутся до 150 тыс. рублей на двоих.

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