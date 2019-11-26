«Нафтогаз» может начать признавать транзитный газ РФ «газом неопределенного собственника»

Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что с 1 января 2020 года Украина намерена закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища (ПХГ) в случае, если он будет поступать на территорию страны без соответствующего контракта. Об этом сообщает ТАСС.

Он написал, что в случае отсутствия договоренностей между Украиной и Россией в назначенный срок, газ без документального оформления будет считаться «газом неопределенного собственника» и поэтому, попадая на украинскую территорию, будет закачиваться в подземные хранилища Украины.

До этого Витренко прокомментировал предложение «Газпрома» о скидке на газ.