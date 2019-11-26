Набиуллина предостерегла банки РФ от операций в евро

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина предостерегла российские кредитные организации от операций в евро. Об этом пишет ТАСС.

Она объяснила это тем, что такие операции перестали быть прибыльными.

По ее словам, внося средства на счета в этой в евро, вкладчики обязуют банки где-то размещать их. Однако в большинстве случаев остаются лишь инструменты с отрицательными процентами.

Набиуллина сказала, что поскольку минусовые проценты для сбережений запрещены в России, банки значительно повысили сборы за обслуживание счетов в данной валюте, и теперь сберегательные счета едва ли можно держать в евро.

До этого курс евро взлетел к рублю.