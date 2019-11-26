Верховный суд США позволил Трампу не предоставлять налоговые декларации Конгрессу
Верховный суд США удовлетворил просьбу президента США Дональда Трампа о временной блокировке расследования, в ходе которого необходимо предоставить налоговые декларации Комитету по надзору Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание The Hill. https://thehill.com/regulation/court-battles/471993-supreme-court-stays-house-subpoena-for-trump-financial-records
Как отмечается, адвокаты американского лидера обратились в Верховный суд с ходатайством 15 ноября после того, как суд низшей инстанции обязал главу США предоставить эти финансовые документы.
Судьи дали Трампу время до 5 декабря, чтобы он мог подать официальное ходатайство в суд.
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