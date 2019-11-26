Ростурд уведомил работодателей о фальшивых штрафах от мошенников

Роструд призвал работодателей внимательнее изучать реквизиты получателя на квитанциях из-за участившихся случаев мошенничества с постановлениями о назначении административного штрафа компаниям. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что злоумышленники от имени инспекции труда рассылают поддельные постановления работодателям о назначении административного наказания с требованием уплатить штраф за выявленные «нарушения».

Чтобы избежать материальный ущерб необходимо проверять реквизиты получателя в постановлениях о назначении административного наказания. В Роструде объяснили, что при уплате штрафа перечисление средств осуществляется на счет местного органа Федерального казначейства России, поэтому получаем платежа не может быть никакая другая организация.

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