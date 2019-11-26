Адвокат подтвердил отмену дела против замглавы Росалкогольрегулирования
Адвокат заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной подтвердил информацию о том, что прокурор отменил постановление о возбуждении дела против чиновницы. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я еще не видел постановления, но мне подтвердили эту информацию», - сказал адвокат Илья Брык.
Он также отметил, что в настоящее время пытается попасть к Голосной в СИЗО, откуда ее должны выпустить.
Адвокат считает, что решение о возбуждение уголовного дела не носило законный характер.
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