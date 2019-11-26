Адвокат подтвердил отмену дела против замглавы Росалкогольрегулирования

Адвокат заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной подтвердил информацию о том, что прокурор отменил постановление о возбуждении дела против чиновницы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я еще не видел постановления, но мне подтвердили эту информацию», - сказал адвокат Илья Брык.

Он также отметил, что в настоящее время пытается попасть к Голосной в СИЗО, откуда ее должны выпустить.

Адвокат считает, что решение о возбуждение уголовного дела не носило законный характер.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Прокуратура отменила дело о коррупции против замглавы Росалкогольрегулирования