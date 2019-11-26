«Нафтогаз» готов забирать в свои хранилища транзитный газ России

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook о том, что в случае неподписания транзитного контракта Украина готова с нового года закачивать в свои хранилища российский газ, предназначенный для европейцев.

Он пояснил, что при отсутствии договора сырье будет рассматриваться как принадлежащее неопределенному собственнику, в связи с чем на период оформления документов останется в украинских подземных резервуарах.

Витренко также добавил, что на данный момент украинская сторона не видит причин не заключать новый контракт. Речь идет о подписании договора на транзит газа через Украину по европейским правилам. Он также выразил свою готовность решить этот вопрос.

До этого в ходе трехсторонней встречи по газу с участием Европейского Союза Россия обсуждала с Украиной прямые поставки в размере 15 млрд кубометров газа в год.