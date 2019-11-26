Глава Центробанка заявила о преодолении Россией санкций
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что стране удалось стабилизировать свою финансовую систему, благодаря чему банки больше не ощущают последствия санкций со стороны Запада. Об этом она рассказала в интервью немецкой газете Handelsblatt.
По ее словам, России пришлось снизить курс рубля для стабилизации ситуации вместо того, чтобы продолжать держать его в коридоре обменного курса.
Глава ЦБ отметила, что в настоящее время санкции влияют только на те регуляторы, которых ограничения коснулись напрямую, но и их положение было улучшено за счет доступа к внутренней финансовой системе страны.
Набиуллина также напомнила, что с 2014 года в России действует политика дедолларизации, чтобы страна стала менее уязвимой для стран Запада.
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