Первое судно-краболов заложили на «Восточной верфи» во Владивостоке

Церемония закладки первого судна-краболова, строящегося на Дальнем Востоке в рамках программы «квоты в обмен на инвестиции», состоялась во вторник во Владивостоке на предприятии «Восточная верфь».

Система инвестиционных квот предполагает, что государство выделит компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие рыбодобычи (строительство флота) или рыбопереработки (строительство заводов). Победители крабовых аукционов должны строить краболовные суда на верфях в России.

«В рамках этого закона для нужд Дальневосточного федерального округа будет построено 14 рыбоперерабатывающих заводов, 39 судов. Для того, чтобы часть этих судов строилась на предприятиях Дальнего Востока, по поручению правительства, разрабатывается механизм предоставления субсидий. Рыбакам, которые будут заказывать суда на дальневосточных верфях, будет субсидироваться 20% стоимости», - сказал на церемонии вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Как сообщил ТАСС президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, заказы на 25 краболовных судов по инвестиционным квотам размещены на верфях Дальнего Востока и находятся в стадии строительства.