В «Нафтогазе» пригрозили закачкой транзитного газа России в свои резервуары

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина в случае отсутствия транзитного контракта планирует с 2020 года закачивать газ, поставляемый из России в Европу, в свои хранилища. Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, без договора сырье будет рассматриваться как принадлежащее неопределенному собственнику. Во время оформления документов оно останется в украинских подземных резервуарах.

Ранее «Нафтогаз» согласился заключить контракт с «Газпромом» на прокачку газа по территории Украины сроком на один год, но при условии, что газ будет приобретаться в счет российского долга в $2,6 млрд.

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