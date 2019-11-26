В Роспотребнадзоре дали советы покупателям перед «черной пятницей»

В Роспотребнадзоре дали советы россиянам, как правильно совершать покупки в «черную пятницу», передает РИА «Новости».

Специалисты предупреждают, что слишком низкая цена может быть признаком подделки. Для того, чтобы это проверить, необходимо запросить у продавца у продавца сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров обязательным требованиям, которые должны обеспечивать безопасность для жизни покупателя и окружающей среды.

Также товар со скидкой можно проверить у других продавцов. Товар может неожиданно «подорожать» перед акцией и со скидкой стоить столько же, сколько и раньше.

Кроме того, в ведомстве предупредили о фишинговых сайтах и ресурсах, основная цель которых не продать товар, собрать персональные данные покупателях, сведения о платежный картах и паролях.

Стоит также обратить внимание на стоимость доставки товара до его оплаты — большая скидка на товар может быть сделана за счет дорогой доставки.